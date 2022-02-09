台南市白河區有民眾2月4日遭鼬獾咬傷，死亡的鼬獾經送家畜衛生試驗所檢驗結果為狂犬病陽性。南市府動保處正常的鼬獾為夜行性動物，民眾不容易在白天發現鼬獾蹤跡，若野生鼬獾染病，將不按正常作息在白天出沒，並無差別性攻擊各類動物及人類，所以白天發現鼬獾主動靠近時，應提高注意自身安全，避免被咬傷。

市府動保處2月6日夜間接獲衛生局通報，白河有民眾在4日下午3點遭鼬獾咬傷，死亡的鼬獾經送家畜衛生試驗所檢驗結果為狂犬病陽性。傷者接獲通知後，已到醫院施打人用狂犬病疫苗及免疫球蛋白。

另因應此事件，動保處將安排在案發地進行狂犬病疫苗巡迴注射，並籲請民眾務必遵守二不一要原則，不棄養家中寵物，不接觸捕捉及飼養野生動物，要每年帶犬貓及人工飼養食肉目動物注射狂犬病疫苗，也呼籲飼主應為寵物定期施打狂犬病疫苗，千萬不要倖存僥倖，認為不需要替家中寵物打疫苗。