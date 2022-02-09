全球知名行動通訊網路測試機構Opensignal於9日公布2022年最新針對全球5G行動網路體驗調查結果。在影視體驗、遊戲體驗、語音應用程序體驗和下載速度體驗方面，Opensignal認為，中華電信（Chunghwa）表現出色，已被公認為全球優質電信公司。

在4G可用性方面，Opensignal認為，亞太電信（GT）是全球佼佼者。而台灣大哥大（Taiwan Mobile）則在遊戲體驗方面表現優異。

由於在遊戲體驗和語音應用程序體驗方面的出色表現，亞太電信成為台灣唯一一家獲得全球新星獎的電信運營商。

Opensignal表示，全球新星獎旨在表彰全球排名前30名的電信運營商，在2020年下半年和2021年下半年間為Opensignal用戶提供了更優質的行動體驗服務。亞太電信在亞太地區的遊戲體驗排名升至第四（上升16.7％），而同時，其語音應用程序體驗得分則增長了3.3％。