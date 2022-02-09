現代人生活忙碌，工作時久坐在椅子上，回到家後又累到懶得運動，久而久之身體就容易出問題，下肢甚至會出現氣血不循環的狀況。翰醫堂中醫診所近日在臉書分享，表示民眾可透過敲膽經的方式，促進下身的循環，幫助代謝。

翰醫堂中醫診所表示，不少上班族久坐辦公，下班後又沒時間運動，容易出現下肢氣血不循環的狀況，此時可以透過敲打腿部穴道的方式，促進下半身的循環代謝，不過並非隨便亂敲，而是有敲打的穴道及順序，第一是「環跳穴」，位於臀部兩側，站立緊繃臀部時，股骨凸起點上方的凹陷處。

第二「風市穴」，在大腿外側部的中線上，當膕橫紋（膝中）上7寸處；第三「中瀆穴」，位於大腿外側，當風市下2寸，或橫紋上5寸，股外側肌與股二頭肌之間；第四是「膝陽關」，在膝外側，當陽陵泉上3寸，股骨外上髁上方的凹陷處為膝陽關穴位所在處。

敲打的步驟也有訣竅，先是將手握拳，並用指關節依序敲打穴位，打完4穴位算1次，一共要打50次，建議在早上剛起床或白天陽氣充足時進行，敲到有痠漲感即可，翰醫堂中醫診所也提醒，敲打時要避免在飯後1小時內，以及晚上11點後進行，另外，孕婦、生理期間、凝血功能不佳、患有心血管疾病者不宜進行。