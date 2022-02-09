美國健身器材公司派樂騰（Peloton Interactive）在宣布撤換執行長之後，亦宣布將大幅裁員2成，作為大規模業務重組計畫的一部分。儘管該公司同時也大砍了全年財測，但周二股價仍然大漲25.28%，收在37.27美元，創下上市以來的最大單日漲幅，使市值急升至122億美元。

在財報發布後的法說會上，公司高層表示，相關減支計畫的效益，將在下半年開始顯現。

派樂騰周二宣布弗利（John Foley）辭去執行長職務，並將轉任執行董事長，顯示這家公司似乎無意打包出售，或至少不在此時股價低迷之際採取這個選項。

曾擔任Spotify財務長的麥卡錫（Barry McCarthy）將接替弗利出任派樂騰執行長，同時也將擔任公司總裁，並加入董事會。

摩根大通分析師Doug Anmuth看好派樂騰這次的高層洗牌可望受到市場肯定，有助於其未來股價表現，因此維其股票評級為「加碼」不變，並給予目標價50美元。

該公司宣布將大舉裁員2800人，占總員工人數約20%。

弗利在致股東的信函中表示，我們將採取行動，讓派樂騰處於持續增長的最佳位置，同時也為維持獲利能力建立一條明確的道路。

派樂騰公布2022財年第二季（截至12月31日）總營收年增約6%，為11.3億美元。

淨損達4.394億美元、每股虧損1.39美元，前一年同期為淨利6360萬美元、每股盈餘18美分。市場預期其每股虧損1.20美元。

連網健身部門營收（包括製造業務Precor的營收貢獻）年減8%，為7.964億美元。該部門貢獻派樂騰總營收約七成。

訂閱業務收入年增73%，達到3.375億美元，佔公司總營收另外三成。

截至季底，連網健身服務訂閱用戶數較前一年同期成長66%，達到277萬個。

該公司預期第三財季營收介於9.5億～10億美元，連網健身服務訂閱用戶數估將達到293萬個。

此外，派樂騰宣布下修財測，將2022財年全年營收目標從44億～48億美元調降為介於37億～38億美元。該公司將年底連網的健身訂閱用戶數預測，從介於335萬～345萬個下修至約300萬個。