高通技術公司與法拉利今日宣佈達成策略技術合作，旨在協助加速法拉利的數位轉型。高通技術公司將成為法拉利即將推出的法拉利跑車的系統解決方案供應商，以及法拉利一級方程式（Formula 1）車隊和法拉利電競團隊的頂級合作夥伴。

法拉利將攜手高通技術公司，利用Snapdragon數位底盤（Snapdragon Digital Chassis）為法拉利跑車帶來最新的汽車技術提升。Snapdragon數位底盤由一整套開放且具可擴展性的雲端連接平台組成，支援新一代汽車，包括車載資通訊系統與連網技術、數位座艙、以及先進駕駛輔助系統等功能。

藉由統一架構帶來更強大的安全性和沉浸式數位體驗，並支援汽車在其整個生命週期中的功能升級。此次合作中，高通技術公司及其合作夥伴也將與法拉利共同設計、開發和整合法拉利的數位座艙。

高通技術公司將從2022年國際汽車聯盟世界一級方程式錦標賽賽季開始成為法拉利一級方程式車隊的頂級合作夥伴，Snapdragon標誌將出現在全新的法拉利F1-75單座賽車上。此外，該合作也將涵蓋法拉利位於馬拉內羅的品牌電競活動。

法拉利執行長Benedetto Vigna表示：「我們堅信創新需要市場領導者之間的共同努力。透過與高通技術公司的合作，我們擴展了在數位技術和web 3.0領域的知識，這些領域在推動汽車和賽車運動發展上具有巨大潛力。我們相信，極具價值的合作夥伴關係，以及法拉利獨特的詮釋，最終將打造更加卓越的產品。」

高通公司總裁暨執行長Cristiano Amon表示：「我們很高興看到高通領先的汽車技術成為與法拉利達成全新策略合作夥伴關係中不可或缺的一部分。我們期待透過Snapdragon數位底盤，攜手為法拉利的客戶實現世界級的駕駛體驗，進而協助塑造未來。」