配合農曆春節及北京冬奧前的提前備貨拉動，合成橡膠大廠台橡（2103）今（9）日公告元月營收29.29億元，年增6.4%，更比去年12月大幅成長16%，創下近九年同期新高。

台橡元月營收創高，主要今年農曆年落在2月，元月工作天數完整。加上2月北京冬奧登場，部分客戶提前備貨，推升台橡元月衝高。

不過2月碰上春節長假工作天數較少，台橡營運恐難逃地心引力，預料本月營收將回檔。

整體而言，台橡對於今年營運審慎樂觀。在本業合成橡膠方面，天然橡膠市場擺脫前幾年供給過剩的窘境，供需逐漸收斂，推升價格走升，連帶為合成橡膠價格提供強勁支撐；相較之下，合成橡膠最重要的上游原料丁二烯，因大陸石化新增產能開出，造成產能過剩，價格跌落相對低檔。一升一降，成功拉開台橡的利差空間。

而在需求端，根據大陸中汽協的統計，2021年大陸汽車銷售量2627萬輛，年增3.8％，終結2018年以來因為貿易戰和疫情造成的連續下跌頹勢，重回正成長軌道，拉動下游輪胎需求。

還有台橡的印度廠，受惠美國針對台、韓、泰、越生產的汽車輪胎課徵反傾銷稅，迎來轉單效應，目前印度廠全產全銷，將為台橡今年業績帶來貢獻。考量印度廠未來發展性佳，台橡內部已開始評估擴充產線的可能性。