上個月20號才歡喜圓夢當爸迎接一對龍鳳胎的明金成，還沒能深刻感受到身為父親的喜悅與責任，昨天竟爆出人在月子中心突然心肌梗塞，送醫後不治，享壽51歲，消息太過突然，親友們都難以置信，如今老婆Patty只能一邊做月子，一邊忍痛低調處理老公後事，現有工作人員出面爆料，明金成生前執導的微電影，殺青後他卻被積欠了6位數導演費，工作人員不禁出面喊話，希望相關單位快把錢還給遺孀。

明金成轉換身分開始導演工作後，執導了《歡喜來逗陣》、《我的秘密花園2》、《我們發財了》等多部知名偶像劇，並且仍兼顧演員工作，據《ETtoday》報導，明金成2019年執導了一部微電影，該片殺青後卻因故沒能播出，不但他本人沒拿到導演費，連帶演員宣宣（陳伶宣）、唐玲、張倩、何曼寧等都沒拿到酬勞，而陳子強、小炳則是有收到費用。

工作人員表示，明金成的導演費一直被拖欠，知道他向來待人寬厚，這筆款項至今也沒有去追回，如今驟逝，留下妻子跟還沒滿月的2個孩子，工作人員覺得很心疼，才出面喊話希望對方趕快將這筆費用還給遺孀，對於此事，唐玲、何曼寧則尚未回應。

而明金成的友人表示，他的6位數導演費被積欠確有其事，明金成生前只有聊天時帶過，且當時對生活沒有影響，他並未把此事放在心上，如今明金成離開了，當前最重要是將他的後事處理好，據悉，明金成的遺體目前已轉移到二殯，因疫情關係靈堂傾向不開放，他的老婆Patty目前才剛生產完沒多久，只能忍住淚水處理老公的後事，還有很多事情要忙，讓好友們都非常心疼。