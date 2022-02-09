台灣運彩xT1聯盟今天公布1月MVP及最佳外援，新北中信特攻23歲「黑豹」阿巴西1月暴衝，毫無懸念奪下聯盟1月MVP；臺中葳格太陽33歲洋將桑尼也以一夫當關的全能演出拿下1月最佳外援。

身為特攻在去年選秀會第一指名的大物新秀，阿巴西表現沒讓大家失望，雖是職籃初體驗，經歷短短一個月的適應期，阿巴西即開始嶄露頭角，1月表現搶眼，單月飆出本土最高22.9分，另有7籃板、4助攻、1抄截和0.9阻攻，領軍特攻奪下5勝2敗佳績，1月16日特攻對臺南台鋼獵鷹之戰，阿巴西更轟下個人新高31分，改寫聯盟本土單場最高得分紀錄。

生涯首座月MVP入手，阿巴西不自滿：「很開心能夠拿到這個獎，說真的，我壓根沒想過能夠那麼快就拿到月MVP，這座獎將給我更大的動力，督促我每場比賽都更進步，表現能更穩定。」對阿巴西而言，月MVP僅是他籃球生涯的里程碑，他還有更遠大的目標：「我希望月MVP只是開始，希望本季球隊能夠一舉打進總冠軍賽，最終我能夠拿下總冠軍賽MVP。」

臺中葳格太陽洋將桑尼雖與12月最佳外援擦身而過，1月隨即捲土重來，單月繳出24分、14.5籃板、5助攻、2.5抄截、1阻攻的全能成績單，幫助太陽戰績強勢反彈，拿下5勝3敗佳績，尤其在1月28日作客高雄全家海神，桑尼面對王者海神，展現一夫當關霸氣，全場豪取31分、15籃板、5助攻、2抄截，再度斬斷海神連勝，儼然成為海神剋星，靠著1月份的超狂演出，桑尼比下獵鷹阿提諾（William Artino）、海神庫薩斯（Mindaugas Kupsas）、特攻厄力（Cleanthony Early）等強勁競爭對手，獲選1月最佳外援。

桑尼已被外界譽為聯盟本季最強洋將，如今再獲單月最佳外援肯定，他開心地說：「很高興能獲選為1月最佳外援，這都來自於每天的練習和每場比賽的努力，才能夠獲得的結果。沒有我的隊友，我無法做到這一點，因為有他們的支援，我才能在場上有效的得分。所有的個人榮耀都必須建立在團隊之下，個人的事情排在第二位，我必須帶著這一點更加努力地拼戰，並獲得更多的勝利。感謝所有選擇我的人，我也要感謝教練團給予我的信任，讓我能夠領導球隊，能夠有這麼優秀的教練團，是我們的福氣。」