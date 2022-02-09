「新北單車快樂遊」系列活動即日起開始報名，新北市體育處規劃最具代表性的8條經典路線，從3月起到9月的周末都有不一樣的在地特色路線體驗，路線從20K到30K不等，單場限額300名，由單車領隊帶領，推廣正確單車騎乘概念，更用寓教於樂方式關懷自然生態環境。

體育處長洪玉玲表示，活動與新北市體育總會鐵人三項運動委員會，以及中華民國自行車騎士協會合作，每個月安排路線不一樣的路線，有人場場都報名，暢遊新北不同區域特色路線，即日起8條路線同步開放報名，額滿為止，首場將於3月5日出發，安排「淡水關渡金色水岸親水遊」路線，歡迎親子同樂闔家報名。

中華民國自行車騎士協會秘書長何麗卿表示，疫情期間戶外單車成為休閒運動熱門選項之一，歡迎大家來享受單車運動樂趣，今年安排的8條路線再創新優化，首度納入去年落成啟用的三峽自行車專用道，瑞芳場次更連接剛開通的三貂嶺舊隧道自行車道，深入體驗在地文化。

除了3月的淡水金色水岸，4月到9月期間有安排坪林生態瑰寶鐵馬體驗遊、板橋雙和陽光綠光河畔暢遊、鶯歌三峽陶瓷巡古之旅、新月土城賞鳥運動遊、東北角草嶺舊隧道鐵馬懷古遊、萬里野柳地質公園騎遊、瑞芳三貂嶺驛站秘境遊等多條路線。

體育處表示，為鼓勵民眾踴躍參與，前50名同時報名 8 場的參加者還可選擇精美紀念車衣一件或安全帽一頂，期間還有徵文活動，分享參與過程的照片與心得短文也有機會獲得精美禮品，詳細活動內容與路線請參閱報名網站https://bao-ming.com/eb/content/5081#24753