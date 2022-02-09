嘉義市政府教育處長林立生感謝全一水電業者林怡華夫妻捐助防疫物資。（嘉義市政府教育處提供）

嘉義市政府教育處今天舉辦防疫工作會議。（嘉義市政府教育處提供）

11日要開學了，嘉義市政府今天在民族國小舉辦各公立國民中小學暨幼兒園因應嚴重特殊傳染性肺炎防疫工作會議，教育處長林立生表示，開學當天學校要檢視學生的「活動軌跡紀錄表」，以掌握學生寒假期間的防疫足跡。

林立生指出，寒假前教育處已提醒學校要求學生填寫「活動軌跡紀錄表」、每天量測及記錄體溫，以落實寒假防疫持續進行，開學後各校要收齊紀錄表以備查驗。

林立生說，分配給各校的快篩劑是用於學校若舉辦活動、戶外教學或比賽等，可以用快篩劑來掌握及強化防疫作為。

市府教育處表示，對20所國小、8所國中及3所公立幼兒園等共31校，配發口罩、快篩劑、漂白水、肥皂、消毒酒精、抑菌機等防疫物資，開學後也會陸續提供防疫用品，以加強校園防疫。

市府教育處表示，各校須依據教育部修訂的防疫管理指引執行防疫，入校（園）時及下午上課前師生體溫量測，每日定期對各學習場域清消，學生交通車與幼童專用車加強車內清消，用餐要使用餐隔板，在校期間要戴口罩。