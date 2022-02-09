斗六市鎮南國小從本周一展開地毯式清潔消毒工作。（鎮南國小提供）

疫情沒有降溫趨勢，因應11日開學日，雲林縣各校園近日忙消毒。雲林縣府教育處表示，教職員若未打滿2劑須每週自費快篩才能進校園，營養午餐恢復使用隔板。

斗六市鎮南國小從本週一展開地毯式清潔消毒工作，校長梁博雍表示，該校有31班，為了讓家長放心，運用安心上工人力，每日擦拭消毒5至6間教室。

梁博雍說，綜合教育部的規範與縣政府教育處之指引，11日開學後該校將採固定座位、固定成員方式，並落實課堂點名，以作為日後疫調參考。

教育處長邱孝文表示，開學後吃午餐須使用隔板，用餐禁止交談，維持用餐境通風良好，用餐完畢落實桌面清潔及消毒。

至於過年前雲林縣府教育處採購3000多個雙鏡頭網路攝影機，邱孝文表示，依原計畫分發給各班級任與科任老師作為不時之需，但開學後一律上實體課，若疫情提升至三級警戒，才會啟動線上教學方案。

教育處去年在22所學校增設夜間照明以及體健設施，鼓勵鄉親下班後多運動，這些體健設施及操場，本學期放學後仍可使用，但校內教學及行政區域、遊具不開放進入即使用。