行政院昨天解禁日本福食，台灣民意基金會董事長游盈隆表示，開放日本福島食品進口，最重要目的是，日本政府等這一天已經等到快翻臉了，要對桃太郎有所交代，就像開放美國萊豬進口是對山姆大叔有所交代一樣。

游盈隆今在臉書指出，這項政策選擇在農曆年後立即宣佈，快刀斬亂麻，最主要是日方要求開放的期望與壓力已經到了極限，羅秉成一句「我們無可迴避日本提出的合理訴求」，說明了一切；此外，一個月前四大公投戰役，反萊豬公投沒過，執政黨險險逃過一劫，提昇了政府對大眾政策說服的信心與誘因。

他說，年底將舉行地方大選，年初儘快處理開放日本福島核災區周邊四縣市食品進口，將政治衝擊降到最低，可減少對民進黨選情殺傷力。

關於政策說服力，他說，此次蘇內閣有備而來，在三原則與三配套條件下開放，各相關部會首長異口同聲，再輔之以「全世界只剩台灣與中國不開放」，以及「台灣要展現遵守國際規範、值得世界信賴的決心」等聳動說詞，對台灣人有一定的魅惑力，但政策說詞是否堅實仍不無疑問。

他說，全世界約有兩百個國家，但蔡政府政令宣傳梗圖充其量只列出80幾國；此外，說開放是為了申請加入CPTPP，固然不能說錯，但明眼人都知道，那頂多只是個敲門磚，既不是必要條件，也不是充分條件，更不是充分必要條件。

他說，這項重大政策不是由總統或閣揆宣佈，而是由政府發言人宣佈，相關部會首長背書，顯示蔡政府統治術已進化到一個新的境界。開放日本福島核災區食品進口，與開放美國萊豬進口是同一等級的高度爭議性政策，但後者是由蔡總統親自召開記者會，副總統、閣揆、立院黨團總召、總統府秘書長、國安會秘書長陪同，前者只是區區一個政府發言人主持宣佈，差很多。

他指出，說穿了就是總統與閣揆都有意避免走到最前線成眾矢之的，而選擇讓政府發言人去第一線擋子彈，主帥變側翼，只在臉書助攻，「前事不忘，後事之師」，蔡蘇統治術的進化，令人嘆為觀止。

他說，蔡政府這次強調「去年公投，台灣向世界展現了願意接受國際標準，也有決心面對及解決困難貿易問題，走向世界貿易體系」，以此做為政府開放日本福島食品的民意基礎，是穿鑿附會、牽強地曲解台灣民意。因為，去年四大公投只有四成一的超低投票率，政府技術性封殺公投是一回事，而絕大多數選民不投票是另一回事，說主流民意支持政府政策，並非事實。

他說，根據台灣民意基金會一月民調，三成九基本上會支持蔡政府開放日本福島及周邊四縣市農產品及食品進口，五成五不支持。主流民意明顯和蔡政府站在對立面，儘管相較過去，整體民意已漸走向溫和反對。

他說，民進黨政府昨天宣佈二月底開放日本福島食品進口，國民黨強烈反對，可以想見。但當蔡政府以「不會進口核食」，不想繼續在國民黨所設定的「核食戰場」上纏鬥，國民黨在論述面與行動面必須推陳出新，否則要如何有效反制民進黨？侯友宜和盧秀燕願不願配合朱立倫黨中央一致行動？也依然是大問題。

他認為，日本政府等這一天已經等到快翻臉了，不要說是十一年，至少等蔡政府五年半了。這牽涉的不僅是國際貿易問題，不僅是台日關係問題，更直接的是牽涉台灣內部政治問題，或總統蔡英文個人「舉棋不定」的決策風格問題。

他說，昨天日本媒體大幅報導了這則新聞，但日本政府迄今只有駐台代表有感性的發言，相對台灣開放美國萊豬進口時，美國國務卿龐培歐、總統候選人拜登、許多國會議員和政府要員皆第一時間公開高度肯定，相形之下，日本官方反應冷淡許多，不像一個有禮貌的民族，箇中原因為何？難道只是美日政治文化差異嗎？