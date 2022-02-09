緬甸華僑李國輝5年前在新北市分租公寓潑汽油縱火，造成9人慘死。一審至台灣高等法院更二審4度將李男判死，最高法院撤銷後，高院更三審9日開庭，律師主張李有精神障礙且放火造成9死是累積因果關係，非最嚴重的犯行，不該判處死刑。

李國輝在通譯陪同下接訊問，他說看不懂判決書由律師代回答，李的律師說，李國輝有精神障礙問題，依照兩國際公約精神病患不得判處死刑，況且分租公寓的隔間有公安問題，李縱火與9人死亡是累積因果關係。

律師稱李接受檢方訊問時，偵訊筆錄的內容因沒有通譯陪同，沒有證據能力，另台大醫院鑑定時訪談李的哥哥部分，也沒有證據力不應採用。

54歲李男來台逾20年並取得國籍，2016年他曾縱火遭判刑，沒想到他不知悔改，2017年11月，他因自認屢遭蘇姓男子等人在臉書嘲諷挑釁，且不滿室友陳姓同鄉等人，經常故意發出噪音騷擾，為求報復，竟購買汽油在租屋處縱火，造成9人葬身火窟，另有5人被燒傷。