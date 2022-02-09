IDC（國際數據資訊公司）今天公布2021年第4季Chromebook全球出貨量統計，受到零件短缺影響，出貨量年減63.6%、約480萬台；廠商排名方面，宏碁以130萬台、市占26.3%奪冠。

去年第4季Chromebook筆記型電腦第2至5名廠商依序為戴爾、聯想、三星、惠普，分別出貨100萬台、80萬台、60萬台、50萬台，市占率各為20.3%、16.1%、12.3%、9.9%。

若以2021年全年來看，宏碁Chromebook全球出貨量為640萬台、年增4.6%，以市占率17.3%排第3名；第1名惠普出貨1020萬台，市占率27.7%；第2名聯想出貨830萬台，市占率22.4%。

IDC行動和消費設備追蹤報告研究經理烏布拉尼（Jitesh Ubrani）透過新聞稿說明，美國和歐洲等主要市場對Chromebook的大部分初始需求已經得到滿足，導致整體出貨量放緩。

烏布拉尼指出，新興市場的Chromebook需求在過去一年中持續成長，Chromebook的供應也異常緊張，因為零件短缺導致供應商優先考慮價格較高的Windows裝置，進一步抑制Chromebook在全球的出貨量。

IDC另公布最新研究報告，因需求減緩，2021年第4季全球平板電腦出貨量年減11.9%、約4600萬台，為2020年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情來第2次衰退；累計2021年全年全球平板電腦總出貨量年增3.2%、達1.688億台，為2016年以來最高。

IDC行動和消費裝置追蹤報告高級研究分析師納塔拉（Anuroopa Nataraj）說，儘管2021年對平板電腦市場來說是豐收的一年，但隨著市場在許多地區的需求高峰已過，出貨量已開始減少。

根據IDC資料，2021年第4季全球平板電腦前5大廠商依序為蘋果、三星、聯想、亞馬遜、華為，市占率分別為38%、15.9%、10%、7.9%、5.5%；其中，亞馬遜是出貨量唯一成長的廠商，年增1.3%。（編輯：張良知）1110209