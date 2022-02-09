農曆春節剛過，許多民眾收到長輩給的紅包，年終獎金也剛到手，要如何規劃存款才最聰明？LINE Bank提醒民眾盤點手頭上暫時不會動用的資金，可以考慮簡單優利、無須完成繁瑣任務的LINE Bank「定期存款」，享有存款優利1年期1.10％、2年期1.20％，紅包錢100元就能起存，每筆最高可存100萬元，最多開立三筆定存帳戶。

LINE Bank總經理黃以孟表示，「年後手上的年終獎金、紅包錢，選擇一家最適合你的銀行，能夠快速幫你開啟一年的理財規劃。LINE Bank是一間『掌上』銀行，經過金管會發給銀行執照，並且加入中央存款保險公司，能將繁重的實體銀行營運、人力成本，化做優惠回饋給每一位用戶，用戶存錢至LINE Bank可盡享優利存款、轉帳優惠、刷卡回饋、優利貸款等優惠。」

擁有遠大存錢目標的用戶，可選擇每月固定存入資金的「夢想帳戶」，先將手頭上的紅包、年終獎金存下來，再分階段穩步存下儲蓄，享受三階段加碼優利，2年期階梯式加碼優利可達1.62％。「夢想帳戶」最高存款目標可設到300萬元，存期可彈性設在4到24個月之間，扣款日期還能任選。

想要享受LINE Bank存款服務的用戶，在成功開戶後，能透過其他銀行的網路銀行、ATM，或利用全台灣提供跨行現金存款服務的ATM存入款項。現在到3／31完成開戶並綁定LINE與LINE Pay帳號，即享有「開戶禮」LINE POINTS 300點，及各項簽帳金融卡專屬優惠，一般消費即享LINE POINTS 點數回饋3～3.5％，於指定時段、通路消費，還有機會享有最高點數回饋18.5％。