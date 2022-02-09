年僅19歲的滑雪小將李玟儀生涯首度稱上冬季奧運舞台，在2022北京冬奧高山滑雪女子曲道賽完成兩趟，首趟因為有點失誤，返回前一個旗門花了點時間，以1分36秒49完成，第二趟穩穩完成，繳出更快的成績1分09秒55，兩趟合計2分46秒04排第50。

這個項目有88選手參賽，第一趟有30名選手無法完賽，第二趟再有8名選手未能完賽，李玟儀能夠順利完成值得驕傲，特別是第一趟一開始太緊張，所幸來得及挽救，她也展現不放棄的精神挽回參賽機會，相信累積經驗，對於未來參賽有更多幫助。

第一趟李玟儀壓軸出賽，第二趟出賽順序大會安排從第一趟第30名選手一路倒數到第一名選手，接著再從第一趟31名選手開始按照第一趟名次順序出場，首趟排第58名的李玟儀因此連著兩趟都是最後一位登場的選手，也是難得經驗。

第一趟以52秒17領先的德國女將杜爾（Lena Duerr），第二趟多花的點時間，以53秒整完成，兩趟累計1分45秒17掉到第4、無緣站上頒獎台，斯洛伐克沃霍娃（Petra Vlhova）第一趟52秒89排第8，第二趟縮短時間寫下52秒09，兩趟總和1分44秒98，是這個項目首位摘金的斯洛伐克選手，也是個人生涯冬奧首面獎牌。