根據國際數據資訊(IDC)全球個人運算裝置追蹤報告的最新研究結果顯示，2021年全年全球平板電腦總出貨量年成長率3.2%，達到1.688億台，為2016年以來最高。分析2021年全球前五大平板電腦品牌廠商市占率，仍以蘋果市占34.2%排名第一，其次為三星的18.3%，聯想排名第三為10.5%。

IDC行動和消費裝置追蹤報告高級研究分析師Anuroopa Nataraj 表示：「儘管2021年對平板電腦市場來說是豐收的一年，但隨著市場在許多地區的需求高峰已經過去，出貨量已經開始減少。但是，由於遠距學習、遠距工作和媒體消費仍然為用戶的優先，因此近期的出貨量將優於疫情前。」

IDC行動和消費設備追蹤報告研究經理Jitesh Ubrani則針對Chromebook市況進行說明：「美國和歐洲等主要市場對 Chromebook的大部分初始需求已經得到滿足，這導致整體出貨量放緩。然而，新興市場的Chromebook需求在過去一年中持續成長，Chromebook的供應也異常緊張，因為零件短缺導致供應商優先考慮價格較高的Windows裝置，進一步抑制Chromebook在全球範圍內的出貨量。」Chromebook在2021年出貨相較前一年成長率達到13.5%，但在2021年第四季則出現了63.6%的年減。