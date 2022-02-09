祖雄在IG霸氣直接秀出18公分大鵰照。（摘自祖雄IG）

祖雄秀出18公分大鵰照，在網路掀起熱論。（摘自祖雄IG）

「同志天菜」祖雄擁帥氣外型、健美結實身材，同是專業健身教練，從馬來西亞來台發展多年，擁大批粉絲，現在時常透過臉書、IG與粉絲熱情互動，近日還在IG開放大家提問，有粉絲直白問說：「你的18cm是真嗎？」對此，祖雄霸氣直接秀出18公分大鵰照，「說是假的你會比較開心。」掀起熱議。

在照片中，只見祖雄當時穿著棉褲，還有疑似是女生的手直接抓著祖雄下體，讓大鵰瞬間現形，照片舉止十分大膽，但一發出不久隨即被IG移除，卻早就被看到的網友們紛紛截圖，馬上在網路瘋傳出祖雄18公分的大鵰照。

祖雄個性熱情活潑，去年推出首本寫真書《Be My Hero》，成績亮眼，毫不吝嗇分享健美身材，大膽挑戰全裸入鏡，堪稱歷來男藝人寫真書裸露尺度之最，不只有許多照片僅穿內褲「鵰形」畢現，還不乏有露出「蛋蛋」的走光照，及各式養眼的性感照片造福粉絲。

對此，祖雄經紀公司9日表示當時是在過年期間，祖雄因為疫情影響無法回到馬來西亞老家，他替自己安排去環島的行程，也順便見在台灣各地的許多朋友、大啖美食，這張照片是因為與朋友一起玩遊戲的懲罰，照片中另一位就是好朋友。

祖雄近期在IG時常會熱情回覆許多粉絲大尺度的提問，深受喜愛，包括被粉絲問及「你現在還會打手槍嗎？」祖雄直回「最近被榨乾了，沒空打」，讓粉絲紛紛猜測祖雄是否交女友？經紀公司直言在網路上的問答遊戲，只要認真就輸了，加上祖雄個性幽默、開放，總是會開玩笑的方式跟粉絲互動，大家不用太當真的看待。

祖雄日前在IG霸氣直接秀出18公分大鵰照，行為舉止大膽，引起熱論，雖然不久後被刪除，他隨後在IG致歉回應：「因為昨晚Q&A回覆，收到很多朋友喜愛的留言回覆，但同時也收到不少批評！」

祖雄解釋原本只是想用比較幽默的方式，「有圖有真相」的回應粉絲朋友的提問，「但今天得

知因為發出的照片對社會大眾造成觀感不佳，在這裡向大家鄭重道歉」，至於手的部分，祖雄說：「就是因為跟朋友玩『國王

遊戲』輸的時候，一種懲罰而已。」他在最後仍再度致歉：「辛苦各位媒體朋友，再次跟你們道歉。」