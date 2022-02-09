0402太魯閣號事故造成49死、213人輕重傷慘劇，由受難者家屬組成的團體「太魯閣的眼淚」，多次公開喊話盼與行政院長蘇貞昌碰面表達訴求，但被以公務繁忙婉拒，團體還為此發起協尋蘇貞昌的活動，如今雙方終於敲定在2月10日下午碰面，距離事故已是314天。

太魯閣的眼淚發言人王薇君表示，台鐵的問題太大，單靠交通部已是無力解決，一定要執政高層的跨部會協調，因此有許多話想傳達給蘇院長。可惜的是，家屬們只在事故發生時見到蘇來慰問一次，接著沒有後續，明天要再見面，已是314天了。

太魯閣的眼淚在臉書貼文指出，事故至今不斷與台鐵、交通部來回周旋，家屬深知台鐵要能夠真正改革，必須要由行政院主導，才有實踐的可能，「台鐵改革」不僅是家屬的盼望，更是社會大眾所深深期盼的。

家屬表示，不希望改革永遠都是政客們的口號，而是要痛定思痛落實執行，改革沒有捷徑，只有決心。團體將對蘇院長提出4項訴求：

1.保留太魯閣號事故車廂，陳列於事故發生地原址附近或台鐵員工訓練中心，作為警示、台鐵員工安全教育。

2.政府應公開台鐵組織改革的期程及規劃。

3.成立台鐵組織改革的外部監督團體。

4.台鐵應與家屬對等協商，共同擬定和解方案。