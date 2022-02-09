2月11日為各級學校開學日，新北市交通局開學前夕全面檢查公車、計程車及第一線服務人員防疫消毒、量體溫、戴口罩的整備情形，讓學生和上班通勤族安心乘車。

新北市交通局表示，面對疫情，交通局持續要求公車駕駛員於行車時必須戴口罩，車輛至少每4小時消毒，針對乘客常碰觸拉環、把手等位置加強清潔。

也督促公車場站自主管理防疫作為，包括張貼防疫資訊，車內備有消毒酒精供乘客使用，加強場站清潔、消毒、通風，駕駛員出車前必須量體溫以及勤洗手，交通局亦派員在各公車場站隨車稽查，列入評鑑考評。

交通局運輸管理科長林詩欽表示，公車場站防疫稽查頻率已提升至一周4次，開學前更全面加強稽查本市所有公車場站，1月份累計完成40座公車場站稽查，均符合規定，按時清潔消毒。

交通局表示，為鼓勵民眾使用大眾運輸，刺激乘客回流，已請客運業者恢復公車班次（距），並做好防疫，迎接開學日。