資生堂超進化底妝家族。（資生堂提供）
資生堂超進化底妝家族。（資生堂提供）
資生堂國際櫃春季底妝系列超進化持久粉餅，2000元。（資生堂提供）
資生堂國際櫃春季底妝系列超進化持久粉餅，2000元。（資生堂提供）

美妝業者攜手咖啡品牌情人節浪漫出擊，人氣咖啡店CAFE!N與資生堂國際櫃聯手推出初戀系妝容禮盒，即日起，指定消費達3000元贈價值1314元的超進化戀愛禮盒。

「超進化戀愛禮盒」內含「CAFE!N特選濾掛咖啡包」、「現正熱戀中CAFE!N不銹鋼杯」，全台限量3500份。

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#禮盒 #戀愛 #CAFE #攜手 #咖啡品牌