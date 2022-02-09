美妝攜手咖啡品牌 推出戀愛禮盒搶攻情人節市場 15:542022/02/09 中時 吳娮翎 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 資生堂超進化戀愛禮盒情境圖。（資生堂提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 資生堂超進化底妝家族。（資生堂提供） 資生堂國際櫃春季底妝系列超進化持久粉餅，2000元。（資生堂提供） 美妝業者攜手咖啡品牌情人節浪漫出擊，人氣咖啡店CAFE!N與資生堂國際櫃聯手推出初戀系妝容禮盒，即日起，指定消費達3000元贈價值1314元的超進化戀愛禮盒。 「超進化戀愛禮盒」內含「CAFE!N特選濾掛咖啡包」、「現正熱戀中CAFE!N不銹鋼杯」，全台限量3500份。 KKTV超豐富開運TOP片單 9天連假「虎哩看夠夠」 開心過好年 cama cafe 「本日精品」系列第2杯半價優惠 #禮盒 #戀愛 #CAFE #攜手 #咖啡品牌 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台南後壁農會首支米製品禮盒 米滿上市 04:102022/01/27 地方新聞 臺虎推錢母禮盒慶本命年 04:102022/02/02 時尚消費 國泰金三度攜手PaGamO 反毒英雄爭霸賽開放報名 14:272022/02/09 科技 王大陸曬女友視角首放閃 意外洩兩人「情侶用品」網嗨爆 08:082022/01/29 娛樂 Uber Eats推咖啡買1送1迎開工 優饗及雙享方案會員再享75折 12:112022/02/09 生活 搶情人節商機 台北寒舍艾美專案吃、住皆浪漫 11:042022/02/07 生活 金宇彬蘇志燮回歸 十部韓劇給你好看 04:102022/02/03 娛樂新聞 開工日咖啡優惠一次看！全家超商、星巴克買1送1 10:332022/02/06 生活 勞動部攜手陽明交大 培訓半導體人才 04:102022/02/09 地方新聞 高市府攜手LINE熱點 賞台灣燈會又顧荷包 12:262022/02/09 生活 全聯春節檔業績年增10％ 零食類成長三成 12:102022/02/07 財經 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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