許書豪推出全新單曲〈Watch Me〉。（華納音樂提供）

許書豪開工第一週就推出全新EP《Senses 感官四入》，他的新年願望是今年能帶著新歌站上屬於自己的舞台分享給許久不見的歌迷。他去年被疫情打亂計畫，演唱會宣告延期，但他承諾在這段時間裡會累積更多作品，期待回歸舞台的那天。他也分享過年期間跟家人打麻將、拜訪親戚之外，同時抓緊時間到郊外露營，全程「放空」放好放滿，而他也在一開工即用慢跑收心，一口氣跑了近10公里。

繼〈Touch Control〉談論「觸覺」、〈香香的〉談論「嗅覺」；許書豪在本週2／11以「視覺」為題，推出全新主打〈Watch Me〉，並宣布全新EP《Senses 感官四入》將正式發行。這次EP內含四首歌曲，分別對應四種感官：觸覺、嗅覺、視覺，以及自覺，希望聽者隨著《Senses 感官四入》放大自己的感官神經，隨著音樂細細體會，覺察自己的感受。

提到〈Watch Me〉，許書豪說：「其實每個人都能透過感官連動到內心層面，視覺對我來說尤其強烈。」因為用眼睛除了能看到人之間互動的肢體展現，更能用表情判別狀況的好壞。「有時面對面比聲音還更能確認彼此心意。」