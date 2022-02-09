有「正港美女主播」之稱的前主播劉芯彤，不時在臉書和粉絲分享生活點滴，近來就透露除夕夜開車自撞電線桿後，不僅被警方告知若有毀損公物，恐怕需要賠償之外，還遭到車廠維修員嘲笑，讓她無奈表示：「你們有沒有良心。」

劉芯彤表示除夕當晚開車自撞電線桿後，終於把車開去送修，維修員得知她是撞到電線桿後，竟當她面前笑出來，回想起事故隔天因為保險需求回到事故現場，請警察製作當事人登記聯單時，警察也是大笑表示：「這麼大根，這麼明顯，妳也能撞到喔？我先去看看，電線桿有沒有怎樣？如果撞壞了，妳還要因為毀損公物賠公家錢。」

對於自撞電線桿接連被嘲笑，讓劉芯彤無奈表示：「你們有沒有良心，我自撞電線桿，已經覺得我女飆仔的一世英明毀於一旦，還要被你們這樣取笑。真的太令我太傷心了」，更表示原廠表示板烤外觀只能恢復七八成，建議換掉整根保桿，加上烤漆估計要花掉4萬元，不過唯一小確幸是有保乙式險，不至於荷包失血過多。

對此，網友紛紛搞笑回應：「下次出門前先跟警廣電台通知可能行車動線，提醒其他用路人即早改道行駛」、「厲害，差這樣多也能撞到，你應該在車殼貼劉芯彤在此請迴避」、「真懷疑阿彤駕照到底是怎麼來的」、「女飆仔也是有失誤的時候啊」。