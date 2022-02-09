行政院8日宣布解禁日本福島等5縣食品進口台灣，根據民進黨內部民調顯示，支持開放日本福島5縣市食品進口民眾佔58.7％，此外，有53.8％民眾認為開放符合國際標準的福島食品進口，對台灣的經濟貿易有幫助。

據透露，此民調於2月7日至2月8日執行，總共詢問四題。其中包括「就整體而言。請問你支不支持開放日本福島五縣市，符合國際標準的日本食品進口？」支持、不支持、無意見：58.7％、37.6％、3.6％。

被問到，「整體來說，請問你認為開放符合國際標準的日本福島五縣市食品進口，對台日關係有沒有幫助？」有、沒有、無意見：71.4％、23.4％、5.2％

該民調也詢問經貿議題，「為了發展國際貿易，只要符合國際標準的食品就能進口，請問你能不能接受？」接受、不接受、無意見：69.1％、27.5％、3.4％；「總體來說，請問你認為開放符合國際標準的日本福島五縣市食品進口，對台灣的經濟貿易有沒有幫助？」有、沒有、無意見：53.8％、39.9％、6.3％。

相關人士分析，從民調題目來看，四個題目都有超過五成民眾支持，顯示日本福島食品議題，政府作為獲得民眾支持，其中更高達七成一民眾認為有助於促進台日關係，六成九同意為了發展國際貿易，符合國際標準食品就可進口，都展現台灣民意重視台灣對外經貿與外交的重視。

一名綠營幕僚也指出，去年底公投後，台灣社會對於美國豬肉的討論，其實讓民眾更理解台灣在國際貿易體系中的角色，加上日本在疫情期間捐贈台灣大量疫苗、採購去年2月遭到中國惡意封殺的台灣鳳梨，也連帶改變了日本食品進口議題的民意趨向。

民進黨人士受訪表示，去年底美豬公投所展現的新民意，是台灣人民自主決定走向世界、擴展經貿，很可惜國民黨並沒有跟上這個潮流，還用過去公投結果自圓其說。在沒有新論述的情形下，加上國民黨執政時也大力支持日本福島五縣食品開放，所以從最新民調數字可以看到，獲得過半民眾支持。