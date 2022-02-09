財政部北區國稅局表示，2022年5月適逢報稅季節，若為首次辦理綜合所得稅結算申報者，如果要申請適用稅額試算服務，可在2月15日起至3月15日止向戶籍所在地國稅局所轄各分局、稽徵所或服務處申請。

如果無法臨櫃申請，也可以用自然人憑證、電子憑證或已申辦「健保卡網路服務註冊」之全民健康保險保險憑證，利用網際網路線上申請。

另外，如果是要申請自2022年起不適用綜合所得稅結算申報稅額試算服務、撤銷原申請不適用稅額試算服務，或欲變更稅額試算書表郵寄之通訊地址等項目，也可採臨櫃或線上申請。