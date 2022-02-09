美方首度向陸企面板業開鍘，加上電視面板報價現止跌訊號，激勵台廠面板三虎友達（2409）、群創（3481）、彩晶（6116）9日股價掀行情，同時，Mini LED題材熱，指標股富采（3714）爆量衝破百元大關，族群齊揚。面板與Mini LED帶動光電類股指數在上市櫃兩市場名列前三，漲幅分別為2.66％、1.59％。

群創、友達9日成交量僅次於航空雙雄華航、長榮航，分別以14.6萬張、14.4萬張名列第三、第四，而富采也不遑多讓，以9萬張名列成交量排名第七，三檔成交量皆較前一日倍增，多頭明顯轉進。

商務部工業與安全局（BIS）日前公布新增33家陸企至「未經驗證清單（UVL）」，驚見大陸第三大LCD面板廠惠科入列，市場聯想台廠將因此受惠，加上電視面板報價也出現止跌訊號，吸引買盤轉進面板股。除了群創、友達上漲3.49％、4.83％外，彩晶更大漲5.04％。

而Mini LED在近日持續受到關注，法人預期，指標股富采今年營收將力拼兩位數成長，激勵股價9日一舉衝上百元關卡，終場大漲9.18％，收在103.5元，並帶動族群齊揚，包括榮創、鼎元、光鋐、台表科、億光、宏齊、聚積、久元、譜瑞-KY、瑞儀、GIS-KY全數收紅，漲幅0.41％以上。