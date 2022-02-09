喝麥當勞飲料「中獎」啦！1名網友日前在喝麥當勞可樂時發覺「冰塊有點多」，打開一看發現裏頭竟有個黑色半透明的零件，照片曝光後有網友分析應該是飲料機的出口零件，也有不少人勸原PO先不要向外送平台投訴，直接將物品拿到店裡「經理會愛死你」，有可能得到額外的食物作補償。

該名網友在Dcard上發文表示，他日前點了外送麥當勞，在喝飲料時發覺「冰塊有點多」，喝到一半就將杯蓋打開，結果竟發現裏頭有1個黑色透明的塑膠物體，貌似蓋子，他拍下照片詢問網友，意外引發討論；有其他網友稱應該是飲料機的零件「飲料機的出料口吧」。

不少人勸原PO先不要向外送平台投訴，直接將物品拿到店裡「經理會愛死你」，有可能得到額外的食物作補償。（翻攝自Dcard）

還有不少網友建議原PO先不要向客服投訴，而是直接將物品拿去店裡，反而會獲得店家不少感謝的禮品或食物，「趕緊打回去店家，經理真的會愛死你」、「通常你打回餐廳，我遇過的都是會送個6塊雞表達感謝」。

也有網友留言「夜班經理：X⋯為什麼又不見了；晚班員工：我怎麼知道」、「恭喜抽中再來一杯」、「好想獲得看看哈哈」、「值班經理：這個月的出料口不見了25個，你有頭緒嗎」、「讓你過濾冰塊的啦，麥當勞好貼心」、「打0800客服專線好像連上層、經理督導都會知道，只聽過如果顧客打0800的話，員工會死得很慘」、「笑死，我上個月在洗的時候還不小心把他轉壞…差點被值班殺」。