省道台16線集集往水里11公里處，去年8月14日因大雨走山坍方，造成集集支線鐵路隧道崩塌、火車停駛，列車只能開到集集站，水里及車埕站目前仍停駛。（吳建輝攝）

小學堂內的「實境車廂」成為鐵道迷必訪景點，透過打造的模擬車廂空間，配合窗戶５幅巨型螢幕播放集集支線沿途路程影片，讓民眾彷彿就像在搭乘火車一樣，暢遊集集支線。（吳建輝攝）

鐵道小學堂內還有鐵道文物展覽、展售空間、鐵道旅遊發展基地等，絕對是鐵道迷必須朝聖的景點。（吳建輝攝）

省道台16線集集往水里11公里處，去年8月14日因大雨走山坍方，造成集集支線鐵路隧道崩塌、火車停駛，列車只能開到集集站，水里及車埕站目前仍停駛，許多鐵道迷因乘坐不到火車而失望，紛紛跑到車埕遊客中心，體驗裡面由5片巨幅螢幕打造的「實境車廂」，就像一起坐著火車穿越時空，不論你是不是鐵道迷，都應該來一趟難得的鐵道巡禮。

台鐵集集支線集集段去年因為崩塌後，火車就僅能行駛到集集站，往水里及終點車埕都停駛，嚴重影響車埕運輸與觀光。台鐵斥資近2.6億元，以「明挖覆蓋」的方式新建隧道，目前工程進度超前，預計4月底能將隧道完工，待驗收等工作完成後，力拚5月要讓火車復駛。

日管處車埕管理站站長黃信雄表示，2019年車埕有127萬遊客，近年因為疫情、鐵路停駛等關係，已經跌到僅剩82萬左右，為了吸引更多遊客，在車埕國小廢校後，經日管處爭體規劃變身成為鐵道光觀小學堂，展示火車頭及車向，升旗台也變成搭車月台，也陸續進駐商家，打造新的觀光亮點。

黃信雄說，自線停駛後鐵道迷無法搭乘火車，因此小學堂內的「實境車廂」成為鐵道迷必訪景點，透過打造的模擬車廂空間，配合窗戶5幅巨型螢幕播放集集支線沿途路程影片，讓民眾彷彿就像在搭乘火車一樣，暢遊集集支線。

黃信雄說，車埕國小轉型後，將教堂改成遊客中心，除了實境車廂外，還有模型動力火車軌道繞行，車站外還有骨董列車與舊鐵道相互輝映，鐵道小學堂內還有鐵道文物展覽、展售空間、鐵道旅遊發展基地等，絕對是鐵道迷必須朝聖的景點。