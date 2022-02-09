多元休旅及高性能車款陸續到位，加上的純電車系選擇獲消費者青睞，Audi開春之際即創佳音，台灣奧迪元月在台銷售量達585輛，寫下在台營運以來元月份新高紀錄；其中多元年輕化休旅車陣容帶來強勁助力，休旅車系銷售佔比突破6成(64％)；旗下純電車系Audi e-tron 、e-tron GT表現亮眼，佔整月車型銷售量17％，而Audi RS高性能車系銷售佔比亦衝達18％，持續帶動整體銷售表現。

新世代Audi Q3、Q5 及Q7等多元休旅車款接續到位，完整四環休旅陣容不僅滿足台灣消費者休旅車強勁購車需求，亦為台灣奧迪2022年元月銷售量帶來助力，寫下元月在台銷售歷史新高，元月Audi總掛牌數達585輛，休旅車系銷售佔比更一舉高達64％。

除休旅車系，針對國內詢問度快速成長的純電產品，Audi e-tron全能電旅及Audi e-tron GT純電轎跑兩大車系亦獲消費者青睞，銷售表現亮眼佔整月車型銷量比17％；而旗下年輕多元的Audi RS高性能系列車款亦創佳音，銷售佔比一舉衝達18％，於開春之際寫下正成長佳績。

台灣奧迪總裁安薩瑞(Rahil Ansari)表示，儘管面對來自半導體短缺等嚴苛挑戰，在全體經銷商夥伴及台灣奧迪同仁的共同努力之下，台灣奧迪於2022年寫下亮眼的開端。感謝台灣消費者的青睞與支持，我們樂觀面對未來新的一年，藉由純電系列及年輕化休旅車款的正向銷售表現，台灣奧迪將持續此成長動能，透過多元的產品陣容，讓消費者體驗Audi獨樹一幟的個性風格與源源不絕的創新科技。