23歲香港女星黃婧靈（波波）因有E級上圍和甜美臉蛋，加上高層曾志偉大力力挺下，讓她近期被封為TVB力捧的新波神。先前逢農曆年節假期，黃婧靈不免俗地曬出多張美照，其中一天她穿著低胸裝去吃下午茶，巨級胸器就這樣擺上桌，連桌上的碗公都不夠看，引來粉絲狂刷愛心，更有人好奇這該不會是男友視角。

網紅出身的黃婧靈近來被TVB重用，最近她在兩性節目《冇人性教育》中大談胸部大的缺點，她坦言身材太好雖然常被人家羨慕，其實有6大缺點，一是身上的負荷感太重、其次是容易背痛、跑步走路時很尷尬容易晃來晃去、買衣服不好買、吃東西時容易弄髒衣服、常在不自覺時成為別人目光焦點，但自己其實並不希望。

黃婧靈更抱怨平時買衣服難買，稍微買貼身或低胸一點的衣服就會變得太性感，還會被他人嫌其他人穿就沒事，「只有妳有問題」，談到覺得上圍最理想的尺寸，黃婧靈坦言其實一點都不自豪自己的E乳，覺得C乳才最好看，容易穿衣服，也容易穿出女人味，能夠適當顯露出一些線條。

近日黃婧靈應景穿上自己扮老虎辣照，前凸後翹曲線全都露，上月底她又曬出自己變成「大食怪」的照片，號稱自己食量大、吃的多，而桌上可見兩杯咖啡和兩大碗丼物，但都不及她直接擺在桌上的雄偉胸器吸睛，引來網友說：「波波這對波真的好正」、「好大。碗飯」、「能吃就是福」、「當你男朋友真幸福」。