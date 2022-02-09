頂級香氛進軍中台灣 拓展香氛版圖 15:552022/02/09 中時 吳娮翎 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Acqua di Parma帕爾瑪之水進駐新光三越台中中港店 。（ACQUA DI PARMA提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 Acqua di Parma帕爾瑪之水進駐新光三越台中中港店 。（ACQUA DI PARMA提供） Acqua di Parma帕爾瑪之水進駐新光三越台中中港店 。（ACQUA DI PARMA提供） Acqua di Parma帕爾瑪之水進駐新光三越台中中港店 。（ACQUA DI PARMA提供） 義大利百年奢華香氛品牌Acqua di Parma帕爾瑪之水繼台北兩間旗艦店與形象店風光揭幕後，正式前進中台灣，插旗全台指標性的百貨新光三越台中中港店，象徵在全球頂級香氛市場持續茁壯。 Acqua di Parma帕爾瑪之水前進中台灣的首間旗艦店 新光三越台中中港店擁有豐富的消費品項，堪稱全台最具代表性的百貨之一，這次正式進駐也象徵品牌在台香氛版圖的拓展。 林柏宏香氛傳情 情人節獻愛粉絲 2022中台灣元宵燈會防疫優先 盧秀燕年初五視察整備作業 #中台灣 #頂級香氛 #香氛 #版圖 #Acqua 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 男神林柏宏用香氛傳情 情人節獻愛粉絲 15:402022/01/24 生活 2022中台灣元宵燈會 盧秀燕籲民眾搭捷運來體驗最精彩燈會 16:232022/02/05 生活 陳時中「每日一圖」遭酸 他改成這樣網狂讚：清楚多了 22:502022/01/23 生活 喜迎情人節 頂級美妝浪漫搶市 19:442022/02/08 生活 迎接中台灣燈會 捷運森林公園站率先點燈 16:252022/02/08 生活 中台灣元宵燈會有「豬頭虎、假面虎」觀旅局：增添打卡拍照樂趣 13:262022/02/09 生活 美軍極音速飛彈出大問題 禍首：昂貴千億神盾艦 23:002022/02/06 軍事 中台灣元宵燈會 2月12日起盛大登場 04:102022/02/06 地方新聞 情人節香氛獻禮 蘭蔻寵愛無限 14:162022/01/25 生活 選戰溫度計／2022北市長選戰綠營浮現警訊 藍綠版圖國民黨占上風 10:242022/01/26 政治 北歐香調席捲市場 帶來森林系靜謐芬芳 14:062022/01/24 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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