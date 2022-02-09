Acqua di Parma帕爾瑪之水進駐新光三越台中中港店 。（ACQUA DI PARMA提供）

Acqua di Parma帕爾瑪之水進駐新光三越台中中港店 。（ACQUA DI PARMA提供）

Acqua di Parma帕爾瑪之水進駐新光三越台中中港店 。（ACQUA DI PARMA提供）

義大利百年奢華香氛品牌Acqua di Parma帕爾瑪之水繼台北兩間旗艦店與形象店風光揭幕後，正式前進中台灣，插旗全台指標性的百貨新光三越台中中港店，象徵在全球頂級香氛市場持續茁壯。

Acqua di Parma帕爾瑪之水前進中台灣的首間旗艦店 新光三越台中中港店擁有豐富的消費品項，堪稱全台最具代表性的百貨之一，這次正式進駐也象徵品牌在台香氛版圖的拓展。