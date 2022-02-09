Acqua di Parma帕爾瑪之水進駐新光三越台中中港店 。（ACQUA DI PARMA提供）
Acqua di Parma帕爾瑪之水進駐新光三越台中中港店 。（ACQUA DI PARMA提供）
Acqua di Parma帕爾瑪之水進駐新光三越台中中港店 。（ACQUA DI PARMA提供）
Acqua di Parma帕爾瑪之水進駐新光三越台中中港店 。（ACQUA DI PARMA提供）
Acqua di Parma帕爾瑪之水進駐新光三越台中中港店 。（ACQUA DI PARMA提供）
Acqua di Parma帕爾瑪之水進駐新光三越台中中港店 。（ACQUA DI PARMA提供）

義大利百年奢華香氛品牌Acqua di Parma帕爾瑪之水繼台北兩間旗艦店與形象店風光揭幕後，正式前進中台灣，插旗全台指標性的百貨新光三越台中中港店，象徵在全球頂級香氛市場持續茁壯。

Acqua di Parma帕爾瑪之水前進中台灣的首間旗艦店 新光三越台中中港店擁有豐富的消費品項，堪稱全台最具代表性的百貨之一，這次正式進駐也象徵品牌在台香氛版圖的拓展。

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