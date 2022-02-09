中石化（1314）入選國際永續評比機構標普全球(S&P Global)最新公布的2022永續年鑑(The Sustainability Yearbook)。 中石化表示，公司獲得總分70分，百分等級92，全球化學產業排名第16，ESG三面向其中以環境面最為突出，並於創新管理、客戶關係管理、環境及社會報告等題組表現優異，是台灣唯一連續兩年（2021-2022）入選該年鑑的化工類企業。

中石化近年主動參加評比，揭露在環境（E）、社會（S）、治理（G）等永續發展面向的績效，積極對外溝通，並榮獲多項國內外永續評比肯定，包括2021年參與CDP（原碳揭露專案）評鑑分別於水安全專案獲得領導等級「A-」及氣候變遷專案中獲得管理等級「B-」。

中石化指出，2022永續年鑑為2021年度CSA評鑑結果的總彙整。據報告指出，此次全球有7千5百多家大型企業參與評選，競爭非常激烈，中石化連續入選永續年鑑，除肯定公司永續發展績效是全球同業中的前15%，亦展現其持續投入於ESG各面向努力之成果。

中石化強調，公司以「石化事業」及「土地開發」雙主軸並進。因應極端氣候導致世界各地災害頻傳，氣候變遷已成全球關注的議題焦點，公司加速制定對策，規劃短期、中期、長期減碳計畫，以達成2050淨零碳排的目標。