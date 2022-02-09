砷化鎵上游磊晶廠全新（2455）1月營收重返成長軌道，繳出雙率雙增佳績，月增7.65％、年增6.37％，達2.90億元。

全新2021年12月受美國空運塞港、海關倉庫塞滿所害，以及客戶歲修等因素，單月營收大幅月減11.03％，也年減6.79％，降至2.70億元，失守3億元大關，所幸2022年1月在遞延效應下，月營收再度扭轉為正成長。