全新1月營收重返成長 雙率雙增 15:402022/02/09 工商 方歆婷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 砷化鎵上游磊晶廠全新（2455）1月營收重返成長軌道，繳出雙率雙增佳績，月增7.65％、年增6.37％，達2.90億元。 全新2021年12月受美國空運塞港、海關倉庫塞滿所害，以及客戶歲修等因素，單月營收大幅月減11.03％，也年減6.79％，降至2.70億元，失守3億元大關，所幸2022年1月在遞延效應下，月營收再度扭轉為正成長。 群光1月營收99.3億元 創史上第三高 台光電元月營收 年增近三成 #全新 #月營收 #雙率雙增 #重返成長 #砷化鎵 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 陸手機市場拖累 晶技1月營收創11個月低點 19:222022/02/08 財經 淡季不淡 群電1月營收36.23億元創同期新高 14:002022/02/08 財經 宏捷科1月營收 年減3成 16:092022/02/08 財經 詮欣轉型有成 元月營收挑戰近六年歷史新高 12:522022/02/09 財經 和泰汽車2022年挑戰新車銷售16.4萬輛 尋求21連霸 12:102022/02/08 財經 全訊英特磊1月營收 歷年同期新高 04:102022/02/08 證券．權證 耕興元月營收4.2億元改寫歷史新高 12:302022/02/09 財經 海尼根引進小白花頂級白啤酒 小七早鳥預購起跑 12:112022/02/09 生活 八貫1月營收開出紅盤 年增24.85％ 創同期新高 15:392022/02/09 財經 史上最新法拍車現身 購入半年賓士車近乎全新15日開拍 13:422022/02/08 社會 《汽車股》和泰車多方布局 引進電動車、小型車銷售戰新高 11:422022/02/08 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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