新冠疫情肆瘧２年多，使防疫不僅在打造安全健康的職場環境上更顯重要，連國際機構都開始對此評比；元大金在9日宣布，元大金控與旗下子公司元大證券，已在日前雙雙通過英國標準協會「ISO45005新冠疫情期間工作安全指引」(以下稱ISO防疫指引)驗證，不僅顯示元大金對顧客與員工的防疫安全作到位，同時其高規格防疫更與國際同步接軌，亦領先其他金融同業。

因應COVID-19防疫需求，為完善防疫管理流程，元大金指出，自疫情爆發初期，元大金控暨旗下各子公司即針對各項防疫作為成立應變編組，定期召開防疫會議，配合政府主管機關相關防疫措施，制定防疫辦法、購置防護設備、執行教育訓練與宣導，隨時做滾動式的調整。

而在元大證方面，為了保障客戶安全，嚴防群聚感染，去年台灣爆發本土疫情，元大證券第一時間即關閉營業大廳，建議客戶使用線上交易及E櫃台等電子服務，臨櫃服務採「預約制」並縮短辦理時間，減少接觸降低感染風險，客戶進入各分支機構營業場所務必配合執行實聯制，量測體溫、手部消毒及佩戴口罩。

面對新一波Omicron病毒侵襲，元大金指出，面對傳播力更強的病毒，企業永續經營的韌性更顯重要，金融業在營運不中斷的原則下，營運更需要靈活應對，必須有計畫性、系統性的防疫措施。

在員工安全的防疫保護上，元大金指出，為保障員工安全，不僅對營業場所第一線同仁，發放防護面罩、隔離衣等防疫物資，並鼓勵同仁踴躍登記疫苗施打，提升防護力。若有確診病例發生，元大依照緊急應變通報機制，盡快匡列接觸者及分級疫調，第一時間進行環境消毒，後續每日監測及追蹤確診者健康情況，直至員工康復並復工，同時啟動營運備援計劃，視疫情變化彈性調整；而在疫情期間為維持員工身心健康，元大證券還另外舉辦線上減重活動、體適能檢測、戒菸活動等，建立自主健康管理觀念，發行員工健康電子月刊，提供正確的保健知識。