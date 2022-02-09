受惠國際品牌客戶長單，拉貨力道顯現，八貫（1342）1月營收年增24.85％，站穩2億元以上高檔水準，創歷史同期新高。

八貫表示，戶外、醫療訂單需求暢旺，航太救生穩健出貨下，機能性皮布料及成品組件兩廠產能皆保持滿載。第一季雖為傳統淡季，但在訂單能見度高，且已擴增產能為五班制下，首季營收可望淡季不淡，延續高峰表現。

八貫因多數國際品牌客戶調整採取季單或年單方式下單，且拉貨積極。除戶外客戶啟動春夏款新品備貨；醫療需求亦重啟需求；救生航太業務的逃生滑梯自2021年第四季開始放量出貨，今年1月起再有漲價效益，活絡營運價量表現。為此，八貫已擴增產能為五班制。

八貫指出，因應客戶訂單持續熱絡，且稼動率滿載下，公司已啟動德興一路廠房第二期的擴建規畫，並將自國外進口第三台淋膜機組及17台智能型高週波機台，以利兩廠新產能自今年第四季起陸續開出。今年營運保持雙位數成長樂觀看待。