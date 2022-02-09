政府開放進口日本福島5縣市的食品，國民黨籍台南市議員盧崑福不滿2016年民進黨中央及13個執政縣市發布聯合聲明禁止核食，執政後卻無視民意反對，以不進口就會阻礙台日關係持續深化為由開放，將提案要求市府清楚標示福島食品，並全面禁止福食進入校園。市府教育局回應說，已要求學校全面使用國產食材，並納入契約明訂罰則。

盧崑福指出，民進黨政府以2018年公投反核食779萬台灣人民的約束期，在去年11月已屆滿，即使台日交流協會明白表示，台灣是否開放福島5縣市食品與能否加入CPTPP沒有必然連結，卻仍將食品安全當作交換條件，難道健康可以用金錢賠償嗎？冒這個風險值得嗎？

盧崑福強調，身為民代監督政府食安問題不能退縮，為了市民及下一代的健康，除將在議會提案，要求市府對日本福島5縣市食品「清楚標示」，並加強稽查違法開罰外，還要求教育局比照萊豬，嚴格明訂禁止全市所有校園使用產地為日本福島5縣市的相關食材。

教育局表示，台南市從2017年起即要求學校午餐選用可溯源食材，且每人每餐補助金額，也從去年起由3.5元增加到6元、偏鄉10元，目前全數學校已100％申請食材補助費。

此外，學校午餐食材均須於「教育部校園食材登錄平臺」登錄，資訊內容包括食材原料、品名、供應商等，台南市的上傳比率也100％，資訊公開透明，家長及社會民眾均可共同監督校園食安。

教育局還說，學校午餐食材採購，每年都會由專業營養師進行供應廠商資格聯合審查，提供食材廠商建議名單給學校參考，除落實食材資訊透明，並一律選購國產食材外，也建立完整的三級品管機制，全面把關校園食安，請各界放心。