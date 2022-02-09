董事長蕭清杰特到場探望志工一起搓湯圓的場景。（萬和宮提供）

受到國內疫情持續嚴峻影響，台中市南屯區萬和宮10日將舉辦壬寅虎年植斗祈安法會。董事長蕭清杰說，該宮將繼續採取防疫措施比照去年取消平安粥，供應僅能外帶的平安福圓（湯圓）及贈送1份壽麵；9日下午數十餘名志工一起搓多達60斗的湯圓，祈求新的一年平安。

蕭清杰指出， 萬和宮多年來的謝斗及植斗法會，均在萬和文化大樓地下室餐廳供應素食平安粥，讓信眾分享、吃平安，深受各界歡迎。但從前年2月9日的庚子鼠年植斗法會，因顧慮到新冠肺炎疫情延燒採取防疫措施，廟方就取消平安粥改為贈送每人1份平安壽麵。

蕭清杰表示，萬和宮明天仍然沒有平安粥，但往年植斗法會另外煮的「平安福圓」的甜湯圓，在廟旁的空地照常供應。但依據中央疫情指揮中心規定，將以密封盒碗方式，供民眾外帶返家食用，不能在現場食用。

廟方執事人員說，今天下午動員導覽及誦經團數十餘志工，一起搓60斗的湯圓，裝滿一籮筐又一籮筐洋溢著過節的氣氛，董事長特到場探望志工一起搓湯圓的場景。蕭清杰指出，供應湯圓具有祈求媽祖保佑善信大德，在新的一年平安、順利、圓滿的意義。

萬和宮明天的壬寅虎年植斗法會，將由蕭清杰率領全體董監事，祈求天上聖母保佑「風調雨順、國泰民安」、信眾「事事如意、閤家平安、福壽綿延、事業興盛、財源廣進」揭開序幕。蕭清杰強調，植斗亦稱拜斗、安斗是道教獨有為人消災解厄、祈福延壽科儀，誦經禮懺祈求平安，萬和宮每年都依慣例舉行。