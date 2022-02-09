台積電衝鋒上陣，電子股買氣增溫，周三台股開高震盪，重返萬八後，在18100載浮載沉，面板、PCB、IC設計、ABF載板等成為盤面多頭指標，遊戲族群也跌深反彈，帶動指數尾盤急拉，午盤1點過後，大盤指數曾漲逾200點，終場收在18151.76點，強漲185.2點或1.03%，成交金額2946.85億元，惟量能仍稍嫌不足，3000億元差一步，仍衝上10日線上，持續向月線反壓挑戰。虎年開紅盤三天，大漲逾400點。櫃買指數終場也上漲1.07%或2.35點，收在221點，成交值801.72億元。上市櫃成交值合計3748.57億元。

台積電股價回神，一度衝上637元，收在633元，上漲5元或0.8%；聯發科收漲3.2%或35元，收在1130元。聯電(2303)、廣達(2382)、日月光投控(3711)、國巨(2327)等也有1-2%的漲幅。

貨櫃三雄已連漲2天，貨櫃三雄開高走低湧現賣壓，長榮(2603)終場以129元平盤價作收，陽明(2609)下跌0.5元報112元，僅萬海(2615)收紅173.5元，上漲1.5元或0.87%。航空雙雄仍獲買盤青睞，長榮航(2618)、華航(2610)齊漲逾3%，成交量居冠亞軍。

ABF載板持續供不應求，外資維持南電(8046)、欣興(3037)、景碩(3189)的加碼評等，三雄擁抱多頭青睞，欣興大漲近8%、景碩同漲近7%，南電也漲近4%。面板三虎也利多添喜，友達(2409)、群創(3481)、彩晶(6116)齊步上揚3-5%，面板雙雄成交量居第三四名。資金也回流IC設計族群，創惟(6104)、世芯-KY(3661)亮燈漲停，創惟直奔創掛牌以來新高，千金力旺(3529)股價也急拉漲逾7.5%，義隆(2458)、偉詮電(2436)、智原(3035)等多檔漲勢都相當凌厲。

世芯-KY漲停鎖住1075元、重返千金股，台股11千金再現，千金股中僅信驊(5274)收黑，其餘皆有漲聲，AES-KY(6781)也漲逾半根漲停，股王矽力-KY(6415)早盤一度翻黑，終場仍收漲1.03%報3910元。

法人認為，若美股持續反彈，投信買盤可望不中斷，有機會續點火拉抬，屆時可能會逼使外資回頭加碼台股，將有機會進一步推升台股指數，第一季台股仍有機會向前波歷史高點18619點叩關。

群益投顧表示，短線技術面屬於反彈格局，但季線之上仍利個股族群續輪動、反彈表現。操作上，以短多熱門標的為主，沿短期均線變化，待震盪逢低承接，區間操作因應。啟發投顧分析師楊基政也表示，台股月線反壓尚未克服，預期加權指數會在月線約點附近震盪，可留意業績表現不錯的傳產股、電子股和跌深反彈股。