苗栗9日持續降下大雨，適時補足明德水庫蓄水。（謝明俊攝）

苗栗縣明德水庫蓄水量回升至6成2，民生供水及春耕供灌暫時無虞。（謝明俊攝）

苗栗縣自去年入秋以來氣候較為乾燥，在正常的供水情形下，明德水庫蓄水量年前一度低至55％，鯉魚潭水庫也降至7成蓄水，由於春耕在即，農灌水源勢將用去不少蓄水量，幸好春節期間連日降雨，甚至還出現間歇性大雨，明德水庫並實施多次人造雨，補足水庫相當水量，蓄水回升至6成2，永和山水庫則維持7成9，春耕用水將不虞短缺。

苗栗縣歷經去年間最嚴重乾旱，全縣3座主要水庫永和山、明德及鯉魚潭，在去年都曾出現儲水少於1％的窘境，幸好在5月至7月間，連續幾場豪大雨來臨，適時補足水庫存水，但也讓民眾對於水庫儲水情況較以往關切。

去年入秋以後，苗栗縣內降雨情況一度不理想，3大水庫用水量維持正常出水的情況下，蓄水量快速下降，其中，明德水庫至今年元月初，蓄水量一度降到55％，鯉魚潭水庫則降至7成，永和山水庫則維持在7成5上下，讓民眾一度緊張，不希望去年乾旱限水措施再度實施。

今年春節前夕，國內受到東北季風帶來濕冷鋒面影響，連續降雨多天，尤其是春節連假期間，苗栗縣內春雨連綿不停，甚至還出現間歇性大雨，明德水庫管理局並在水庫實施多場人造雨，期望加大降雨量，9日苗栗舉行（火旁）龍點晴開光儀式，過去很少遇見下雨的點晴儀式，9日卻在開光後降下大雨，讓民眾喜稱祥龍帶來祥瑞春雨，也讓明德水庫蓄水量一舉回到6成2，鯉魚潭水庫持續由上游士林壩供水入庫，但因需向下游農田供灌，所以蓄水量維持在7成左右。

據悉，苗栗玉清宮今年求出的國運籤中的五穀籤，籤詩內明示今年雨水豐沛，印證今年春雨連綿，與玉清宮的國運籤頗有相符之處。