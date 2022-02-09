「2022中台灣元宵燈會」將自2月12日起一連9天在文心森林公園登場，台中市政府警察局屆時將對周邊道路進行交管措施。（台中市警察局提供／馮惠宜台中傳真）

「2022中台灣元宵燈會」將自2月12日起一連9天在文心森林公園登場，台中市政府警察局也提早公告周邊交管措施以及停車資訊。

市警局交通大隊指出，自2月11日至2月20日，平日16時至22時30分、假日16時至23時30分，將對活動會場文心森林公園周邊文心路、大墩七街、向上路二段、惠文路實施交通管制。

其中大墩七街與惠文路口、向學路，以及向上路、惠文路口及廣兼95停車場惠文路出口等重要路口禁止左轉，公園周邊道路禁止臨停以確保周邊道路順暢。

台中市警察局建議欲開車前來觀賞燈會民眾，因會場周邊停車空間有限，建議文心森林公園以北欲前往會場民眾，車停捷運市政府站旁「市政公園停車場」，至捷運市政府站搭乘捷運到達文心森林公園站。而文心森林公園以南欲前往會場，車停捷運豐樂公園站旁「豐樂公園停車場」，至捷運豐樂公園站搭乘捷運到達文心森林公園站。搭乘高鐵及台鐵，利用捷運高鐵台中站、大慶站及松竹站，轉搭至文心森林公園站。

燈會期間交通警察大隊將於2月12、13、19、20日下午14至17時，於文心森林公園設置「交通安全宣導園地」，現場將有大重機、哈雷小重機拍照體驗及酒駕模擬眼鏡體驗區，交通警察大隊大隊長徐坤隆表示，希望透過寓教於樂交通安全宣導方式，使民眾了解交通法規，也希望透過小朋友體會酒後駕車駕駛視線實境體驗，能將拒絕酒後駕車內化至民眾心底，每日將提供100份精美禮品發送參與活動小朋友，歡迎市民朋友踴躍參加活動體驗。