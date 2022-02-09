基隆正砂里長俞明發每年動手DIY數百份環保提燈，發送給里民。（陳彩玲攝）

元宵節即將到來，基隆市政府往年會製作小提燈發送，但多為限量，時常有市民空手而歸，連任7屆正砂里長俞明發得知後，每年動手DIY數百份提燈，迄今已連續24年免費發放給民眾，今年限量600份，200份保留給里民、400份供民眾索取。

為歡慶元宵佳節，基隆市政府每年以生肖為主題推出應景的小提燈，並統一在廣場發送，但往往供不應求，許多市民空手而歸，中正區正砂里長俞明發得知後，靈機一動，從1997牛年開始自行DIY提燈免費贈送里民，以及未領取到的市民，曾經最多發送1300份。

俞明發表示，日據時代安瀾橋一帶每逢年節會有炮獅等表演，相當熱鬧，但隨時代演變，許多習俗漸漸消失，希望喚起老一輩的回憶，也讓新生代了解文化習俗，每年會動手製作小提燈，但因成本逐年升高，今年原本打算休息，又覺得做了20多年，突然停掉太可惜，最終決定忍痛，繼續製作約600份小提燈，讓大家高興過節。

俞明發拿起20多年前製作的虎年小提燈表示，以前的手把是塑膠材質配上小燈泡，一個要價25元，現在進化到環保提燈，不使用電池，改用LED燈，除了省電，發出的光也七彩繽紛，看了相當討喜，但成本變貴要價40元，雖然價錢差了許多，但兩者的造型和材質還是有許多差別。

俞明發說，今年準備600份小提燈，有200分保留給里民，另外400分供大家免費領取，預計2月15日下午6點在中正路安瀾橋福興宮前廣場發送，數量有限送完為止，歡迎大家前來排隊領取，帶燈籠回家討喜氣，但也務必記得做好防疫措施，佩戴口罩、保持社交安全距離。