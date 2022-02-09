新興營區舊址尚有4公頃閒置土地，立委楊瓊瓔爭取1000萬元經費打造特色綠帶。（王文吉攝）

台中潭子的新興營區舊址占地14公頃，10多年來陸續無償撥用興建新興國小、台中市警察局及潭子區公所等，尚餘4公頃閒置。立委楊瓊瓔9日邀請相關單位會勘，並爭取1000萬元進行閒置綠帶廊道改善及綠美化工程，若推動順利，可望串聯新田登山步道及旱溪自行車道。

楊瓊瓔及台中市議員賴朝國9日邀請農委會水保局台中分局、台中市農業局、警察局、運動局、新興國小及聚興里辦公處等單位會勘。潭子區公所提出閒置綠帶廊道改善及綠美化工程，打造特色步道及昆蟲、動物石雕，展現社區生態特色，居民則建議進行整體性改造。

楊瓊瓔指出，新興營區土地超過14公頃，她從10多年前陸續協助台中縣府及台中市政向國防部及國產署辦理無償撥用，並興建新興國小、台中市警察局、潭子區公所及簡易棒壘球場，剩餘帶狀空間約有4公頃土地缺乏整理。

賴朝國建議綠美化工程多以植栽、植草磚或草皮覆蓋地表，讓水源能留得更久，也可降低溫室效應，期待與居民們一起照顧好這些老樹。這項工程是在地居民、市府及農委會水保局三方合作，也希望閒置空間綠帶廊道能朝向越自然、原始的方式來規劃，打造特色綠帶。

農委會水保局台中分局課長劉鎮榮認為此處自然環境相當可貴，建議潭子區公所統籌整體規劃發展需求，後續涉有農村社區亮點發展需求部分，在經費上會全力給予協助。