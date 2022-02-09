年底大選，不斷傳出許多政務官要代表民進黨參選縣市長；據轉述，民進黨秘書長林錫耀今在中常會澄清，選對會都還沒有開，怎麼會有政務官參選名單了。

目前傳出要參選的政務官包括衛福部長陳時中、經濟部長王美花、農委會主委陳吉仲等人。

林錫耀在黨務報告時指出，大家都很關心政務官參選議題，從過年前到過年後，媒體都在報這個議題，不斷點名誰參選，黨內人士也被問，回應成好像有一回事一樣，其實都還沒有討論。

他說，選對會也還沒有開，怎麼會有這些名單出來呢？也造成大家很大困擾。

由於今年是選舉年，蔡英文今在中常會宣誓今年工作四大目標時表示，部署優質人選回應人民期待，要團結所有希望家鄉進步、努力為台灣付出、支持國家前進的台灣隊友，一起面對年底的考驗。

提到開放福島食品進口。林錫耀也說，其實民眾對於福島食品與核食的認知，都還分別的蠻清楚的、知道這是不一樣的。