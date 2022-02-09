NBA賽季目前快進行到一半，也離全明星週末越來越近了，這次活動將在18到20日於克里夫蘭舉行，先前聯盟已公布東西區明星賽正賽、灌籃大賽、新秀挑戰賽等名單，而同樣精采的三分球大賽、技巧挑戰賽選手也接連出爐，剛被交易到鵜鶘的麥科倫(CJ McCollum)將代表新球隊力拚冠軍。

三分球大賽共8員參加，除麥科倫外還有老鷹崔楊(Trae Young)、灰熊班恩(Desmond Bane)、公牛拉文(Zach LaVine)、籃網米爾斯(Patty Mills)、暴龍范弗利特(Fred VanVleet)、快艇肯納德(Luke Kennard)、灰狼唐斯(Karl-Anthony Towns)。

其中崔楊是麥科倫外相當受矚目的射手，本季他外線命中率有37.9%，麥科倫則有38.4%，另外范弗利特39.6%，而拉文、班恩、唐斯突破4成，分別是40.1%、40.8%、40.9%，在籃網重獲新生的米爾斯場均出手多達7.8次，有42.4%、肯納德則是當中最高的43%。

技巧挑戰賽中「字母哥」阿提托康波(Giannis Antetokounmpo)與大哥薩納西斯(Thanasis)、小弟(Alex)合體，對抗騎士加蘭(Darius Garland)、傑瑞特艾倫(Jarrett Allen)、馬布里(Evan Mobley)，狀元郎康寧罕(Cade Cunningham)則與暴龍巴恩斯(Scottie Barnes)和雷霆吉迪(Josh Giddey)聯手。