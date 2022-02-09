導演明金成上月20日與小6歲妻子Patty（林沛締）喜迎一對龍鳳胎，不料8日深夜驚傳心肌梗塞驟逝，令演藝圈好友們感到震驚。Patty挺著產後虛弱身子，在他人攙扶下，強忍悲痛處理丈夫後事，稍早在檢警陪同下進行相驗，初步了解，明金成生前有心血管疾病，研判死因恐與心肌梗塞有關。

明金成2017年5月8日與交往2年、小他6歲的圈外女友Patty登記結婚，夫妻兩經歷多次人工受孕，花了上百萬做10次試管，日前終於順利迎來龍鳳胎寶寶出生，不料，明金成8日晚間傳出在月子中心內心肌梗塞，太太發現異狀後立即呼救，並將明金成送往國泰醫院，最終宣告不治。

趙駿亞受訪。（粘耿豪攝）

陳德烈（左）、遮臉者為明金成妻子、趙駿亞。（粘耿豪攝）

陪同家屬到場的趙駿亞哽咽表示，得知明金成噩耗的當下不敢置信，「我也不是很相信是真的，但我們還是都要接受，我昨晚很難過，但應該還很多朋友也難過。」也稱一旁的陳德烈從小就認識明金成，他昨晚跟陳通電話後，陳馬上就哭了。

趙駿亞難過拭淚。（粘耿豪攝）

陳德烈（左）、趙駿亞。（粘耿豪攝）

趙駿亞也表示Patty昨晚一定沒睡，又剛生完比較虛弱，「但我看她狀態還撐得住，很辛苦。」關於後事，趙駿亞表示不清楚，「因為我今天幫明哥，跟小姪女整理衣服，他可能要換衣服，我就來來幫忙，因為大家狀態都還比較沈重，我就沒多問。」但是否設置靈堂，他表示礙於疫情關係，家屬都還在討論中。