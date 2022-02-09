砷化鎵晶圓代工龍頭穩懋（3105）1月營收表現欠佳，失守20億元大關，滑落至19.25億元，月減17.83％、年減8.56％。穩懋將於本周五（11）舉行線上法說會，屆時將釋出第一季展望。

據穩懋先前預估，2021年第四季毛利率預計約為high-thirties（37～39％），產能利用率也較2021年第三季的約95％進一步提升，目前訂單能見度維持4～6周。

永信建設元月營收2.11億元 年增56％
英特磊1月營收7251.9萬元 年增16.5％
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