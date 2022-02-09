穩懋1月營收19.25億元 年減8.5％ 15:522022/02/09 工商 方歆婷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 砷化鎵晶圓代工龍頭穩懋（3105）1月營收表現欠佳，失守20億元大關，滑落至19.25億元，月減17.83％、年減8.56％。穩懋將於本周五（11）舉行線上法說會，屆時將釋出第一季展望。 據穩懋先前預估，2021年第四季毛利率預計約為high-thirties（37～39％），產能利用率也較2021年第三季的約95％進一步提升，目前訂單能見度維持4～6周。 永信建設元月營收2.11億元 年增56％ 英特磊1月營收7251.9萬元 年增16.5％ #穩懋 #月營收 #砷化鎵晶圓代工 #龍頭 #元大關 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 八貫1月營收開出紅盤 年增24.85％ 創同期新高 15:392022/02/09 財經 中菲行1月營收41.5億元 月減10.25％、年增62.5％ 15:402022/02/07 財經 智原元月營收10.51億元 歷史新高 18:412022/02/07 財經 《興櫃股》南俊國際1月營收年增46％ 美系新客戶出貨Q2回溫 12:332022/02/09 財經 淡季不淡 群電1月營收36.23億元創同期新高 14:002022/02/08 財經 創意元月營收16.46億元 同期新高 18:222022/02/07 財經 群光1月營收99.3億元 創史上第三高 14:142022/02/08 財經 榮成元月失色 每股稅前賺0.02元 04:102022/02/08 證券．權證 《類股》晶片短缺仍嚴峻 2家矽晶圓廠元月營收啵亮 10:002022/02/09 財經 《基金》科技股處升息震央 高股息＆龍頭基金分批布局 10:512022/02/09 財經 全訊英特磊1月營收 歷年同期新高 04:102022/02/08 證券．權證 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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