陸股8日下午傳出獲「國家隊」入市撐場，A股9日上揚。上證指數收升27點，連升3日。市場交投暢旺，兩市成交合計增至人民幣（下同）9318億元。

香港信報報導，上證指數低見3444點，跌8點或0.25％，隨後有買盤吸納，高見3484點，升32點或0.93％，全日收市報3479點，升27點或0.79％，成交3937.2億元。

深成指最多跌42點或0.32％，低見13283點後有承接，大市回升，高見13541點，升216點或1.62％，全日收報13531點，升205點或1.55％，成交5380.59億元。

滬深300指數報4652點，升43點或0.94％；創業板指數報2883點，升37點或1.3％。

各類股接近全線上升，釀酒股漲逾3％；有色金屬、電力股升逾2％；化工股升逾1％；煤炭、水泥、房地產、石油、鋼鐵股走穩；金融股偏弱。

外電早前報導，大陸「國家隊」資金8日下午進入中國A股市場維穩，買入包括券商股在內的金融股。不過，昨晚陸媒財聯社引述接近監管部門人士稱，「國家隊」入市消息不屬實。