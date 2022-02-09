情人節腳步逼近，台灣線上零售業龍頭富邦媒(8454)旗下momo購物網9日分享，往年最受消費者關注的告白禮物非「香氛香水」莫屬，統計近一個月銷售較去年同期成長超過6成，近一周關鍵字搜尋量更衝至近10萬筆。

momo表示，站上網羅逾萬家香氛品牌、超過二萬件商品，品牌陣容如GUCCI、DIOR、YSL、愛馬仕、Jo Malone等，商品類別更從香水、香氛沐浴、擴香、精油、擴香到蠟燭。

momo根據銷售觀察發現，消費者在挑選香水作為情人節禮物時，以花香韻調最受青睞，其中帶有「玫瑰」、「柑橘」、「白麝香」香氣的商品更是無論男女都大受歡迎。也有許多消費者喜歡挑選香氛保養品、擴香作為告白禮物，透過贈送對方喜歡的香味將自己的細心傳達給對方，同時在冬季為對方肌膚做最完美的呵護。

今年情人節，momo除了萬件香水香氛下殺5折起，還有《甜蜜獻禮》限時優惠，即日起至2月28日下單指定商品滿1314元就送TIMARU沐浴露，單筆消費滿3000元再登記抽666 momo幣。

富邦媒並公布「2022情人節香氛保養」熱門告白神器，在【香氛香水系列】GUCCI 古馳的BLOOM 花悅女性淡香精，以獨特的萃取方式將晚香玉及茉莉結合，散發清新的花草香氣，同時首次使用來自南印度的金銀花作為香調，為整瓶香水韻調加入新穎獨特的氣味。盒身以花卉作為設計，結合女孩最愛的鮮花與香水，100ml 原價4700元，優惠價2580元。

YSL第一款將男用香水常見的清爽薰衣草融入性感橙花，並讓多汁柑橘、馬達加斯加島香草、琥珀依序出場，如同YSL先生當年讓女性穿上燕尾服西裝般，完美揉合出有著巴黎優雅與紐約活力，難以被現有香氛定義的獨特香氣。50ml 原價4400元，優惠價4200元。

LANCOME 的IDOLE唯我香水，前調以最鮮活的佛手柑作為整個香水的開場，搭配洋梨的清甜氣息，讓人眼前為之一亮；中調揉合四種不同的玫瑰花香，伴隨著若隱若現的茉莉小白花，讓初摘的玫瑰香更為澄澈，沉穩的後調完美交融了廣藿香、雪松、與白麝香，緩緩釋出迷人的溫暖，平衡整體香調的感性與知性。100ml原價4500元，優惠價4100元。

Hermes 愛馬仕的花園系列香水禮盒，讓時尚愛好者癡迷的愛馬仕品牌，以尼羅河花園及屋頂花園為首的花園系列香水，整體的香氣皆帶著清爽、中性的氛圍，混和新鮮、芬芳而又春意十足，無論男女、各年齡都適用。搭配經典愛馬仕橘盒，讓愛好精品的女孩愛不釋手。四入組 原價3850元，優惠價2199元

Jo Malone的絲絨玫瑰與烏木芳醇香水，大馬士革玫瑰，香氣馥郁且具豐富層次，以煙醺烏木、丁香和令人陶醉的果仁糖的襯托出奢華性感氣息。搭配尊貴黑瓶限量紅瓶包裝，將馥郁香氣以優雅的貴族奢華完美呈現。前味：丁香，中味：大馬士革玫瑰、後味:烏木。優惠價5250元。

COACH的逐夢暮光淡香精 Dreams Sunset，逐夢暮光淡香精由調香師Nathalie Lorson調製，她希望喚醒在旅程中與朋友製造溫暖回憶的難忘當下。每一次啟程，都為下次逐夢之旅開啟新篇章，夕陽暮光不代表結束，而是譜寫嶄新夢想的開始。90ml 原價3500元，優惠價2022元。

CHANEL香奈兒的CHANCE 粉紅甜蜜淡香水，寓意擁抱愛情的淡粉紅甜蜜淡香水，三調結合風信子、白麝香、茉莉、柑橘、鳶尾花、琥珀等香氣，將恬靜、感性一次擁繞，充滿幸福愉悅氣息。50ml原價3800元，優惠價2991元。

Dior的Miss Dior ROSE 漫舞玫瑰女性淡香水，以佛手柑、義大利柑橘的清新氣息，將千朵格拉斯玫瑰溫柔包覆，加上白麝香細緻點綴，蜷成一絲令人沉醉的淡雅花香。瓶頸間再特別繫上高級訂製單蝴蝶結，體現高級工藝精神。原價4650元，優惠價2911元。

THE BODY SHOP綠麝香晨露淡雅香水情人節限定組，頂級精緻的瓶身設計，流露優雅的香氛品味。蘊含天然溫和的植物性酒精，以活力果香與空靈的水漾氣息，融合柔美浪漫的白色鈴蘭及玫瑰芬芳；散發如晨露般清新優雅的花果麝香。買大送小 原價1780元，優惠價1680元

【香氛保養 擴香系列】方面，SABON明星三部曲推薦組，經典PLV揉合廣藿香、薰衣草、香蘭三種氣息，以獨特廣藿香喚醒感官，紫色薰衣草淡雅花香鎮靜放鬆心情，香蘭調和平衡，提振精神。禮盒組包含沐浴油、身體磨砂膏、絲綢身體乳液，輕鬆為肌膚進行全套完美修護。優惠價1180元

THE BODY SHOP 美體小舖維他命E迎喜組，其中維他命E保水潔顏乳溫和潔淨肌膚污垢與彩妝，預防肌膚老化；維他命E保水調理水富含維他命E、小麥胚芽等成分平衡肌膚PH值；維他命E保水日霜搭配按摩迅速補水同時潤澤活化肌膚，使肌膚保水澎潤。原價2620元，優惠價1888元

【C&F香研所】花園系精油擴香獨具設計風格的時尚冷萃咖啡瓶，搭配乾襙花卉，妝點空間的美學質感同時帶有典雅氣息撲鼻而來，讓人放鬆身心，享受舒服愉悅的自在感。200ml 二入組 優惠價999元

Rofancy 洛帆晞復古融蠟燈+香氛蠟燭組，使用燈泡溫度融化香氛蠟燭，無火、無煙即可將蠟燭中的精油釋放擴散香氣，如同愛戀般的熱情如火。香氛蠟燭採用環保大豆低溫蠟，調合數冤種香味可選，輕鬆就能為環境帶來浪漫與放鬆。原價1460元，優惠價999元。