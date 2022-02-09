陳姓父子3人2018年起承攬國家中山科學研究院天弓飛彈相關零組件標案，卻涉嫌向大陸廠商採購價差百倍的劣質品，充當美國軍規件號等充數履約，詐得近億元，嚴重影響國造飛彈射控、點火功能，罔顧國家安全，桃檢調接獲檢舉偵辦，依詐欺、偽造文書等罪嫌起訴陳姓父子3人，分別求處8年、4年、3年徒刑。

檢調調查，55歲陳男為昂神、勳璋公司負責人，31歲長子和28歲次子分別擔任2公司董事及經理等職務，參與中科院2018年辦理的線性積體電路採購案順利得標，明知合約明訂應交付符合美軍標準的軍規型號，且產品原產地不得為大陸的「禁忌天條」，卻涉嫌透過肖姓男子與不明身分的「史蒂芬」，從對岸採購類似產品，經香港運輸來台後，仿造從其他採購案取得的美國原廠證明，變造產品型號、品名、數量後，連同陸製劣質品交付給中科院驗收。

檢調還發現，中科院2019年採購的600個矽控整流器，全球僅美國的Semitronics Corporation能生產，該公司在台灣的代理商也參與投標，採購成本至少需5000萬元，但陳姓父子卻以低於逾千萬的3870萬元得標，卻僅乖乖交貨84個、每個488美元的美國原廠整流器，其他516個全數以每個僅16元人民幣大陸劣質整流器交付履約。

父子3人陸續得標12件軍事規格要求的零組件採購案，獲利至少近億元，中科院直到去年接獲檢舉才知採購到眾多贗品，隨即停付尾款並向桃園市調查處報案，檢調去年底搜索聲押陳父獲准。

父子3人坦承變造交付劣質品，桃檢痛批3人身為國防軍需品廠商，深知中科院軍武料件攸關國防，卻以價差達百倍的劣質品充數，獲利上億元，利慾薰心、視國家安全如敝屣，依詐欺、偽造文書等罪嫌起訴陳姓父子與其公司官姓女會計等4人。