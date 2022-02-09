挪威石油(Equinor)周三公布了上季創紀錄的稅前獲利，並表示將提高股息，增加股票回購。

受惠於石油和天然氣價格上漲，第四季調整後稅前獲利從2020年同期的7.56億美元大增到150億美元，超越分析師預測的132億美元。

執行長Anders Opedal說，挪威石油去年擁有250億美元的自由現金流，這是持續改善和資本約束下的結果。公司也從天然氣和天然液體的高價中獲取價值。

市場在去年克服了新冠疫情衍發的衰退，油氣產業出現大幅回升。去年1到12月歐洲天然氣價格大漲4倍，北海原油價格上漲逾50%。

挪威石油表示，將每股支付0.20美元的季度股息，高於第三季的每股0.18美元水準。並計畫將2022年的股票回購從去年的13億美元增加到50億美元。

歐洲的石油同業近日都有較好的財報表現。英國石油(BP)周二也宣布將增加股票回購；荷蘭殼牌(Shell)指出，將提高股息和增加股票回購。

挪威石油第四季的石油日產量為216萬桶，比2020年同期增長6%。該公司預計，2022年的油氣產量將增長2%。

在過去12個月，挪威石油股價已經上漲63%，是歐洲股市的油氣股次指數漲幅的兩倍多。